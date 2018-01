Comissão britânica pede pena menor para crimes com drogas Uma comissão parlamentar britânica pediu nesta terça-feira a redução das penas para alguns crimes relacionados com drogas sob a alegação de que o uso de determinada droga às vezes é uma inofensiva "fase passageira" comum em pessoas jovens. A comissão, composta por parlamentares de todos os principais partidos, defendeu que o uso de drogas como maconha e ecstasy deveria ser transformado num crime de menor gravidade. O comitê sugere que o ecstasy passe a ser uma droga "classe B", ao lado das anfetaminas e dos barbitúricos. Atualmente, o ecstasy é uma droga "classe A", qualificado ao lado da heroína e da cocaína. E, dando sustentação a uma medida já anunciada pelo governo, a comissão propôs que a maconha passe da "classe B" para a "classe C", mesma categoria dos esteróides anabolizantes. Apesar de o uso dessas drogas continuar ilegal, a posse de pequenas quantidades não seria mais um crime passível de detenção. "Os danos causados por drogas ilegais varia muito de uma para outra e - partindo do princípio que a maior parte dos usuários e potenciais usuários sabe disto - não há motivo para sugerir o contrário", informa a comissão em relatório. Os parlamentares disseram que as drogas não devem ser descriminalizadas nem legalizadas, como recomendam muitos grupos que trabalham com viciados, mas reconheceram que "nos próximos anos virá uma geração futura com um ponto de vista diferente". De acordo com a comissão, o governo britânico deveria iniciar discussões nas Nações Unidas com o intuito de tornar menos rígidos os tratados internacionais sobre drogas que evitam qualquer forma de legalização. Argumentando que o foco deve passar a ser a redução dos danos causados pelas drogas, o relatório pede melhores serviços de tratamento - inclusive a prescrição de heroína para viciados - e a criação de galerias para uso de drogas injetáveis, onde os viciados poderiam utilizar drogas de forma controlada. "Temos de reconhecer que não importa quantos alertas nós emitirmos, muitos jovens continuarão se drogando", sugere o documento. "Na maioria dos casos, esta é uma fase passageira da qual eles sairão e, lembrando que tal uso nunca deve ser estimulado, esta fase raramente resultará em danos no longo prazo. Isto faz a prioridade passar a ser a educação destes jovens para reduzir os danos, em vez de processá-los." O secretário de Interior da Grã-Bretanha, David Blunkett, ministro encarregado pela política do governo com relação às drogas, recebeu com satisfação um relatório "que estimulará discussões". Porém, ele discordou que o ecstasy deva ter a classificação reduzida. "O ecstasy é capaz de matar e mata de forma imprevisível. Além disso, não existe uma dose segura desta droga. Creio que o ecstasy precisa continuar na classe A", afirmou Blunkett. Ele também disse que o estabelecimento de galerias para uso de drogas injetáveis não está nos planos do governo. De acordo com Blunkett, o governo preparará uma detalhada carta para responder ao relatório parlamentar.