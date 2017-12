Comissão busca depoimentos de executivos da Halliburton Altos executivos da companhia Halliburton, que já foi presidida pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, serão intimados a testemunhar no próximo mês diante do Comitê da Câmara sobre a Reforma do Governo, que investiga um possível favoritismo e a malversação de dinheiro do contribuinte em contratos da reconstrução do Iraque. Por meio de um acordo bipartidário anunciado hoje, apesar das discussões políticas sobre a atuação da Halliburton no Iraque, líderes da comissão parlamentar disseram que convidarão para depor o atual presidente da companhia, David Lesar, e o presidente da KBR, uma subsidiária da Halliburon, Randy Harl. A Halliburton foi contemplada com mais de US$ 7 bilhões em contratos de atuação no Iraque que abrangem desde a restauração da produção de petróleo à alimentação e ao alojamento dos soldados.