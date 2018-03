Comissão culpa Indonésia por conflitos de 1999 no Timor A Indonésia cometeu crimes contra a humanidade durante o confronto de 1999 pela independência do Timor Leste e deveria se desculpar com seu pequeno vizinho pelos assassinatos, torturas e outros abusos praticados. A conclusão é de uma comissão instalada em 2005 para investigar os confrontos. O relatório de 300 páginas produzido pelo grupo aponta que soldados, policiais e autoridades civis indonésios se envolveram em uma "campanha organizada de violência" contra partidários da independência. As atrocidades podem ser descritas como "grandes violações dos direitos humanos na forma de crimes contra a humanidade". O texto aponta que a Indonésia tem "responsabilidade institucional" no caso e deveria se desculpar por isso. A Comissão da Verdade e da Amizade deve apresentar formalmente o trabalho ao presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, e ao presidente timorense, José Ramos-Horta, na segunda-feira. "Nós aceitaremos o que ele (relatório) disser e cumpriremos as recomendações", afirmou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Indonésia Teuku Faizasyah. "O objetivo é curar as feridas do passado e trabalhar juntos em prol de um futuro melhor." As piores críticas estavam reservadas à Indonésia, acusada por assassinatos, estupros e outros crimes. Mas o texto também aponta que o Timor Leste deveria se desculpar por abusos cometidos pelas milícias pró-independência, especialmente detenções ilegais. O Timor Leste votou em massa pela independência da Indonésia em um referendo realizado em 1999, após 24 anos de domínio brutal sobre o país. A consulta popular gerou uma escalada de violência, pilhagens e incêndios cometidos por soldados indonésios e milicianos ligados a estes. Pelo menos mil pessoas morreram, segundo um documento das Nações Unidas e várias testemunhas.