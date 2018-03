Comissão culpa Indonésia por morte de 1,4 mil no Timor

A comissão encarregada de investigar as violações dos direitos humanos no Timor Leste incriminará o governo e as forças de segurança indonésias nos atos de violência que causaram a morte de 1.400 pessoas em 1999, informou nesta sexta-feira, 11, a rádio australiana ABC. O relatório, que será divulgado na próxima semana e foi descoberto pela ABC, foi concluído em março pela Comissão da Verdade e a Amizade da Indonésia e Timor Leste, sem o respaldo da ONU. O documento, que será entregue aos presidentes do Timor Leste e da Indonésia, conclui que a responsabilidade indonésia se deve à "participação institucional sistemática e organizada em graves violações de direitos humanos". O grupo, que não tem nenhum tipo de atribuição judicial, foi criado em 2005 com o objetivo de estabelecer a verdade sobre a violência no Timor Leste, e para estimular a reconciliação entre os dois países. A ONU acusou diretamente os generais indonésios de ter armado e recrutado as milícias que em 1999 mataram 1.400 pessoas na antiga colônia portuguesa, depois de a grande maioria da população apoiar em plebiscito a independência. O Timor Leste nasceu oficialmente como país independente em maio de 2002 como uma das nações mais pobres do mundo, e hoje luta para alcançar uma estabilidade política que lhe permita concentrar-se no desenvolvimento econômico.