Comissão da AIEA chega a Teerã na próxima semana

A comitiva será chefiada pelo diretor adjunto da organização, o belga Herman Nackaerts. "A equipe da AIEA viajará ao Irã com um espírito construtivo. Esperamos que o Irã trabalhe conosco com o mesmo espírito", afirmou, por meio de nota, o diretor-geral da agência, Yukia Amano.

A visita técnica está sendo negociada há semanas. Segundo fontes diplomáticas da AIEA, o objetivo da viagem é verificar com as autoridades iranianas a verdadeira dimensão do programa nuclear do país. Em relatório, a AIEA considerou grande a chance de o país manter um programa nuclear militar. / EFE