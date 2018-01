Comissão da ONU debaterá assassinato de Yassin A Organização da Conferência Islâmica conseguiu que a ONU estabelecesse uma sessão especial na Comissão de Direitos Humanos para debater a morte do xeque Ahmed Yassin, fundador do Hamas. A iniciativa foi entregue hoje à ONU pelo Paquistão, que queria uma reunião especial para que o tema da ocupação dos territórios palestinos e eventuais violações aos direitos humanos fossem tratados. Dos 53 países que fazem parte da comissão e que tiveram direito ao voto, apenas três foram contrários à proposta, entre eles os Estados Unidos e a Austrália. Para o Paquistão, o assassinato de Yassin por Israel na manhã de ontem exigiu que a reunião ocorresse de forma urgente. A avaliação dos países islâmicos é de que a morte do fundador do Hamas possa gerar uma nova onda de violência no Oriente Médio. A reunião, que ocorre na quinta-feira, também inclui uma proposta de resolução que solicita ao governo de Israel que respeite os "princípios do direito humanitário internacional e que desista de todas as formas de violação aos direitos humanos nos Territórios Ocupados da Palestina". Não foram apenas os países islâmicos que reagiram ao ataque contra Yassin. A relatora da ONU sobre execuções extra-judiciais Asma Jahangir, pede que o governo de Israel não se utilize de ataques aéreos contra a população civil e que o exército israelense passe a respeitar as regras humanitárias. A presidente da Associação de Correspodentes na ONU, Hedayat Abdel Nabi, ainda informou que, diante do assassinato de Yassir, a entidade B´nai B´rith foi obrigado a cancelar uma conferência de imprensa que seria organizada hoje na sede da ONU para que os israelenses apresentassem seus argumentos contra a proliferação do ódio entre as crianças palestinas.