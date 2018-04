Comissão da UE busca reaproximação com Moscou O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, está hoje na Rússia para se encontrar com líderes locais. A intenção é superar as discordâncias sobre os suprimentos de gás e a Geórgia, que levaram turbulência à relação nos últimos seis meses. Barroso e outros nove membros da Comissão Europeia se encontraram com o presidente russo, Dmitry Medvedev, e com o primeiro-ministro, Vladimir Putin. A relação russa com o bloco europeu ficou seriamente prejudicada por uma guerra em agosto entre Moscou e a Geórgia e piorou após a Rússia reconhecer como independentes duas províncias separatistas georgianas. A União Europeia mediou um cessar-fogo entre os dois lados no conflito, porém demonstrou impaciência pela retirada das tropas russas do interior da Geórgia. Para piorar, em um severo inverno na Europa, vários países da UE ficaram sem o fornecimento do gás russo por duas semanas, enquanto Moscou mantinha um impasse com o governo da Ucrânia em relação ao preço do gás. A Rússia afirma que Kiev é o único responsável pela crise. Porém, funcionários da UE demonstraram várias vezes descontentamento pelo fato de os russos demorarem para restabelecer os envios. O Kremlin afirmou que as conversas teriam como foco as "perspectivas para futuro desenvolvimento" de laços com a UE. Além disso, seriam discutidos temas de segurança e ainda "as lições da crise do gás causada pela Ucrânia". Em comunicado, Barroso ressaltou a importância de que a relação melhore, com o reconhecimento das diferenças entre os dois lados, mas também dos "valores e compromissos internacionais comuns". O último encontro deste porte entre o braço executivo do bloco europeu e líderes russos ocorreu em 2005. As informações são da Dow Jones.