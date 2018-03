Comissão de deputados Hamas viaja ao Irã para reunião Uma comissão formada por seis deputados do Hamas saiu da Faixa de Gaza para participar de uma reunião de países árabes e muçulmanos no Irã, informou nesta terça-feira a rádio pública israelense. Segundo a fonte, o objetivo da reunião é analisar a situação de Jerusalém, cidade que Israel considera parte de seu território e onde está localizada a Esplanada das Mesquitas, terceiro local mais sagrado do mundo para o islamismo. Segundo Mushir Al-Masri, chefe da bancada do Hamas, os deputados tentarão arrecadar dinheiro para atenuar a crise financeira da Autoridade Nacional Palestina (ANP) e obter apoio dos países árabes para suspender o boicote imposto pelos EUA e a União Européia, entre outros, ao governo do Hamas. A União Européia confirmou nesta segunda-feira sua decisão de cortar a ajuda financeira à ANP porque o Hamas continua se negando a reconhecer a existência do Estado judeu e os acordos firmados entre palestinos e israelenses, bem como a renunciar à violência.