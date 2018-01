Comissão de Direitos Humanos condena morte de Yassin A Comissão de Direitos Humanos da ONU aprovou, hoje, uma resolução que condena o assassinato do fundador do Hamas, xeque Ahmed Yassin, pelas forças israelenses. O Brasil votou a favor da condenação e apenas dois países, Estados Unidos e Austrália, se opuseram à proposta inicialmente apresentada pela Organização da Conferência Islâmica. A resolução "condena vigorosamente" Israel pelo assassinato e pelas violações aos direitos humanos nos territórios ocupados da Palestina. O texto da resolução ainda cita a preocupação de que o atentado gere uma nova onda de violência na região e pede que Israel renuncie a todas as formas de violações aos direitos humanos. Países como a França, Alemanha, Irlanda, Itália e Grã-Bretanha optaram pela abstenção. A União Européia, que também se absteve, lamentou que a resolução não peça o imediato cessar-fogo por parte de todos os envolvidos no conflito. Já os Estados Unidos criticou a resolução, alegando que condenava apenas Israel, e não os ataques terroristas feitos por organizações árabes. "Não é o momento de se debater esse tema", alegou o embaixador dos Estados Unidos, Richard Williamson, afirmando que o assunto deve ser tratado apenas no Conselho de Segurança da ONU, onde Washington, por sinal, tem poder de veto. Já o Brasil, que condenou o atentado, pediu que todas as partes do conflito palestino voltem à mesa de negociação e apela para a "moderação". Em seu discurso na ONU, o Brasil alegou que a exclusão social é um fator que pode contribuir para o aumento de atos terroristas e que o problema deve ser tratado por meio da cooperação multilateral e da promoção da tolerância e de valores democráticos.