Comissão de direitos humanos da OEA irá à Venezuela A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) realizará uma visita à Venezuela entre os dias 6 e 10 de maio. A CIDH "continuará observando muito atentamente o desenrolar da situação dos direitos humanos na Venezuela", disse o chefe da CIDH, Juan Méndez. Segundo ele, a visita constitui "uma oportunidade para aprofundar o diálogo que a comissão mantém com as autoridades e com a sociedade venezuelana, a fim de contribuir para o fortalecimento da defesa e proteção dos direitos humanos em um contexto democrático e de legalidade institucional". Méndez disse que "diante da tentativa golpista, a comissão reagiu publicamente e de imediato, deplorando a destituição das mais altas autoridades de todos os poderes públicos". A informação, divulgada em Washington, destacou que durante a tentativa de golpe a comissão advertiu que "tais fatos configurariam a interrupção das condições para a (manutenção da) ordem constitucional contempladas pela Carta Democrática" da OEA. Méndez negou que a CIDH tenha atuado de modo "ambíguo" durante os episódios ocorridos em meados do mês passado. "O presidente da CIDH indicou que o comunicado enviado pelo secretário executivo em 13 de abril de 2002 a José Rodríguez Iturbe, que foi designado chanceler pelo governo interino - solicitando informações sobre a detenção e incomunicabilidade do presidente Hugo Chávez Frías e medidas cautelares relacionadas com a liberdade, integridade pessoal e garantias judiciais do senhor Tarek William Saab, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembléia Nacional da Venezuela - não pode ser interpretado como forma de reconhecimento ao regime de fato". Méndez explicou que "em múltiplas ocasiões no passado a Comissão manteve comunicações com governos de fato em diferentes países do hemisfério, além de condenar enérgica e categoricamente a quebra das instituições". Segundo o presidente da CIDH, "não cabe à comissão, de acordo com suas atribuições convencionais ou estatutárias, reconhecer governos e, sim, proteger os direitos humanos das pessoas - e foi precisamente isto que fez neste caso". Méndez aproveitou para expressar a preocupação em relação aos meios de comunicação na Venezuela. O funcionário disse que a assessoria especial para a liberdade de expressão lhe revelou a preocupação com "a falta de informação em que se encontrou a sociedade venezuelana nos dias da crise institucional, precisamente quando o acesso a uma informação rápida é tão indispensável para a defesa da democracia".