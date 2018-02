Comissão de Direitos Humanos da ONU condena Cuba A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou resolução, apoiada pelos Estados Unidos, com críticas a Cuba, sob forte oposição do governo cubano. A resolução foi aditada por 22 votos a 21, com 10 abstenções. Pouco após a votação, um membro da delegação cubana agrediu um militante anti-Castro do lado de fora da sala, informam testemunhas. A resolução diz que Cuba ?deve se abster de adotar medidas que ponham em risco os direitos fundamentais, a liberdade de expressão e o direito ao processo legal de seus cidadãos?. O texto afirma ainda a comissão ?deplora os eventos que ocorreram uma Cuba ano passado?, numa referência à condenação de 75 dissidentes. A proposta de resolução foi apresentada pelo governo de Honduras, num procedimento que a representação cubana na ONU classificou como ?farsa? orquestrada pelos Estados Unidos.