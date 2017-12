Comissão de reunificação com a China é dissolvida por Taiwan O presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, disse nesta segunda-feira que o arquipélago dissolveu uma comissão governamental responsável por discutir a reunificação com a China. O anúncio de Chen deve enfurecer Pequim, que continua comprometido com o objetivo da reunificação 57 anos depois do rompimento entre a China e Taiwan em meio a uma guerra civil, acreditam especialistas. Acredita-se também que a decisão de Chen deve causar preocupação em Washington. O governo americano é o principal aliado de Taiwan. Os Estados Unidos têm evitado choques com a China por causa de Taiwan. Segundo a imprensa taiwanesa, Washington enviou um diplomata a Taiwan no início do mês para tentar convencer Chen a mudar de idéia quanto à dissolução da comissão.