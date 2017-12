Comissão de telecomunicações é alvo de ataque na Venezuela Uma granada foi lançada na madrugada de ontem contra a sede da Comissão de Nacional de Telecomunicações da Venezuela (Conatel), causando estragos na fachada do edifício, sem deixar feridos. O ataque aconteceu horas depois de a Conatel apreender equipamentos da rede de TV privada Globovisión. De acordo com o ministro de Comunicação e Informação, Jesse Chacón, "duas pessoas em uma moto branca lançaram uma granada e fugiram". Chacón, em declarações à rede de TV estatal, disse que não queria fazer acusações diretas, mas responsabilizou a Globovisión pela violência. "O que aconteceu é resultado da utilização de um meio social como ferramenta de incitação." Na sexta-feira, a Conatel confiscou equipamentos de transmissão da Globovisión, acusando a TV de uso ilegal das freqüências não autorizadas. A emissora, que se manteve no ar mas não conseguiu transmitir ao vivo de certas localidades, qualificou a ação de ilegal. A apreensão causou protestos em Caracas. Manifestantes que protestavam em frente à sede da Conatel foram dispersados com gás lacrimogêneo pela Guarda Nacional.