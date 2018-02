Comissão do 11 de setembro entrevista Bill Clinton O grupo de investigação que analisa os ataques de 11 de setembro se reuniu a portas fechadas, nesta quinta-feira, com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Eles queriam saber de Clinton o que o ex-presidente poderia ter feito para evitar os atentados terroristas. O encontro durou mais de três horas e os 10 investigadores que conversaram com Clinton avaliaram a conversa como "sincera" e "informativa". Um porta-voz do ex-presidente declarou que Clinton acredita que o encontrou "foi muito construtivo".