Comissão do 11/9 menciona o escândalo Lewinsky O relatório final da Comissão do 11 de Setembro afirma que não há evidências de que o ex-presidente Bill Clinton tenha ordenado bombardeios contra Osama bin Laden para distrair a atenção que, no momento, recaía sobre seu caso com a estagiária Monica Lewinsky. No entanto, o documento também menciona que o escândalo sexual, associado a outros assuntos polêmicos, afetaram discussões posteriores sobre o uso de força bélica contra o líder terrorista. Em 1998, os Estados Unidos lançaram mísseis contra supostos grupos associados a Bin Laden no Sudão e Afeganistão, como resposta aos ataques contra as embaixadas norte-americanas no Kênia e na Tanzânia. Na época, o governo Clinton recebeu duras críticas de que o bombardeio havia sido uma reação demasiadamente agressiva.