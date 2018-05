Comissão do Haiti revisará resultados das eleições A Comissão Eleitoral do Haiti anunciou hoje que revisará os resultados da disputa eleitoral de 28 de novembro. Novos protestos ocorreram no país, após o candidato governista tirar um dos favoritos da disputa do segundo turno. A comissão eleitoral "decidiu lançar imediatamente um processo rápido e excepcional para verificar no centro de contagem as atas das eleições presidenciais de 2010", informou a entidade, em comunicado. "Esse mecanismo envolverá os três principais candidatos na disputa", acrescentou.