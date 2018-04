Comissão do Nobel da Paz nomeia novo presidente A comissão do Prêmio Nobel da Paz nomeou hoje Thobjorn Jagland, do Partido Trabalhista norueguês, como seu novo presidente. O conservador Kaci Kullmann Five será o novo vice. Jagland é o atual presidente do Parlamento da Noruega, mas não concorrerá à reeleição no próximo pleito a ser realizado no país, marcado para setembro. Os cinco integrantes da comissão são nomeados pelo Parlamento norueguês para mandatos de três anos. Os outros novos membros são Aagot Valle, do Partido Socialista Esquerda, Inger Marie Ytterhorn, do Partido do Progresso, e Sissel Roenbeck, do Trabalhista. O número de candidatos para o Prêmio Nobel de 2009 será anunciado amanhã. O vencedor será conhecido em outubro.