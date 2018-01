Comissão do Senado aprova indicado de Bush para direção da CIA A Comissão de Inteligência do Senado dos EUA aprovou nesta terça-feira por 12 votos a favor e 3 contra a nomeação do brigadeiro Michael Hayden, de 61 anos, como novo diretor da Agência Central de Inteligência (CIA). A decisão deve ser definitivamente confirmada pelo plenário da Casa ainda nesta semana, segundo estimativa do presidente da comissão, o republicano Pat Roberts. Os republicanos têm maioria no Senado, o que assegura a confirmação do brigadeiro na votação do plenário. Hayden deve substituir Porter Goss, que se demitiu em meio a um profundo remanejamento de altos funcionários do Executivo. Entre 1999 e 2005, Hayden comandou a Agência de Segurança Nacional (NSA, em inglês), entidade responsável por executar o programa de escutas aprovado pela Casa Branca após os atentados de 11 de setembro de 2001. Depois de dirigir a NSA, Hayden passou a ser o braço direito do diretor do organismo criado após os ataques de 11 de Setembro para coordenar as tarefas de todas as agências de segurança e inteligência dos EUA, John Negroponte. Hayden se especializou em espionagem eletrônica durante o período da guerra fria. Polêmica A designação de Hayden pelo presidente americano, George W. Bush, causou polêmica por tratar-se de um militar da ativa e por seu envolvimento com o programa de monitoramento de telefonemas de cidadãos americanos do governo. A polêmica aumentou ainda mais depois que o jornal USA Today informou, há alguns dias, que a NSA tinha milhares de informações de ligações entre pessoas físicas e empresas nos EUA, reunindo assim uma enorme base de dados com o propósito de detectar ameaças terroristas. Segundo o jornal americano, a NSA contou com a colaboração de três empresas de telefonia: Bellsouth, Verizon e AT&T. Os senadores democratas Russ Feingold, Ron Wyden e Evan Bayh votaram contra a nomeação. "Depois de obter, na semana passada, mais informações sobre o programa de espionagem telefônica, fiquei mais convencido do que nunca de que ele é totalmente ilegal", disse Feingold. "Nosso país precisa de um diretor da CIA que se dedique a combater vigorosamente o terrorismo sem violar a lei nem afetar o direito dos cidadãos americanos.", acrescentou. No dia 18 de maio, Hayden foi sabatinado pelos senadores da Comissão de Inteligência do Senado numa sessão a portas fechadas que durou mais de sete horas. Ele defendeu a legalidade do programa de escutas e citou suas desavenças com o chefe do Pentágono, Donald Rumsfeld. Sem hesitar, o militar afirmou que a intimidade dos cidadãos americanos foi considerada "no programa de escutas e em tudo o que fizermos". Hayden disse também que decidiu levar adiante o programa em outubro de 2001, após debates internos sobre o que a NSA poderia fazer para aumentar a segurança. Ele também prometeu promover reformas na CIA, alvo de críticas pelas falhas que permitiram os atentados de 11 de Setembro.