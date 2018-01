Comissão eleitoral confirma vitória do ´sim´ em Montenegro A comissão eleitoral central de Montenegro confirmou nesta terça-feira a vitória dos independentistas no plebiscito de domingo, com base no resultado final preliminar. O presidente da comissão, o diplomata eslovaco Frantisek Lipka, anunciou que os defensores da emancipação obtiveram 55,5% dos votos, o suficiente para superar o mínimo do 55% exigido pela União Européia para reconhecer um novo Estado. A presidência da União Européia (UE) declarou nesta terça-feira, em um comunicado, que respeita plenamente a decisão do povo de Montenegro manifestada no plebiscito de domingo, a favor da independência. "O plebiscito foi organizado em plena harmonia com todos os regulamentos da Organização de Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e do Conselho da Europa", destaca a declaração. A UE considera a votação e sua organização bem-sucedida um sinal de maturidade das forças políticas e do povo de Montenegro, ressalta o comunicado. Além disso, o bloco pede a todas as partes que aceitem o resultado, recomendando a Belgrado e Podgórica que iniciem um diálogo sobre os próximos passos.