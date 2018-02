Na quinta-feira, a candidata derrotada apareceu pela primeira vez em público desde o segundo turno, ocorrido no domingo passado (7), e não comentou a disputa eleitoral. Ela quer desafiar os resultados e se recusa a pedir demissão, apesar das recomendações de Viktor Yanukovych para que deixe o posto de primeira-ministra. As informações são da Associated Press.