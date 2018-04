Comissão Eleitoral ratifica reeleição de Musharraf como presidente

A Comissão Eleitoral do Paquistão notificou neste sábado, oficialmente, ao Governo a reeleição do general Pervez Musharraf para um novo mandato presidencial de cinco anos, informaram fontes oficiais. Veja também: Ataques a bomba matam pelo menos 30 no Paquistão Musharraf obteve a maioria dos votos na eleição presidencial realizada em 6 de outubro, mas a Corte Suprema ordenou então que a Comissão Eleitoral mantivesse o resultado oficial até a confirmação da validade da candidatura do general. Nesta sexta-feira, o alto tribunal, integrado por um novo corpo de magistrados depois que Musharraf declarou o Estado de exceção, em 3 de novembro, confirmou a validade de sua candidatura.