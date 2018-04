Comissão Europeia alerta para espiã 'loira e de pernas longas'

A Comissão Europeia afirmou nesta semana que está sendo cada vez mais visada por espiões, que poderiam incluir "uma trainee bonita com longas pernas e cabelos louros". A advertência foi incluída em um comunicado interno enviado aos funcionários do setor de recursos humanos da comissão, que é o braço executivo da União Europeia. A porta-voz da comissão Valerie Rampi disse que o comunicado advertia sobre o recrutamento de pessoas de nacionalidades de fora da União Europeia. O texto dizia que a ameaça de espionagem na comissão estava "aumentando a cada dia". Segundo Rampi, os possíveis espiões podem ser lobistas, jornalistas, agências privadas e especialistas em tecnologia. "O espião pode ser a trainee bonita com pernas longas e cabelos louros", advertiu. A porta-voz fez os comentários após um jornal alemão ter publicado na quarta-feira uma reportagem sobre o comunicado interno. Rampi disse à BBC que a comissão não está apontando jornalistas como ameaças. "Não há uma suspeita institucional geral em relação a jornalistas", disse. A porta-voz não quis dar detalhes sobre as ameaças específicas identificadas pela Comissão Europeia, mas disse que "serviços de inteligência hostis estão fazendo repetidas tentativas de obter informações da comissão". Segundo Rampi, agentes de segurança interna da comissão estão trabalhando juntamente com as autoridades de segurança nacionais dos 27 países membros da União Europeia para impedir a ação dos espiões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.