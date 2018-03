Comissão Européia vai analisar situação do petróleo A Comissão Européia (CE) convocou para a próxima quinta-feira uma reunião de seu Grupo de Abastecimento de Petróleo com objetivo de avaliar a atual situação dos preços da commodity. Segundo a CE, o encontro servirá para que especialistas dos países membros da União Européia (UE) possam avaliar a recente alta do petróleo, e "se necessário, as medidas a serem tomadas". Segundo as normas da CE, esse grupo pode ser convocado caso surjam dificuldades no que se refere ao abastecimento de petróleo e seus derivados na União Européia ou em um de seus países membros.