Comissão faz alerta sobre direitos humanos na Venezuela A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) alertou as autoridades venezuelanas sobre a necessidade de restabelecer o Estado de Direito diante do que qualificou como "evidentes sinais" de debilitação e de falta de independência das instituições do país. No término de uma visita de uma semana ao país, a Comissão destacou a necessidade de fortalecer o Estado de Direito como via para afastar o fantasma do golpe de Estado e aliviar o clima de confronto que ainda impera, após a tentativa frustrada de golpe contra o presidente Hugo Chávez, em abril. "Deve-se acabar com a impunidade que caracteriza a Venezuela, assim como outros países sul-americanos, para que a democracia permaneça", disse o presidente da CIDH, Juan Ernesto Méndez, em entrevista à imprensa. Durante a entrevista, Méndez destacou que a falta de independência do poder Judiciário, a limitação da liberdade de expressão, a escassa credibilidade das instituições, a polarização da sociedade, a existência de grupos de extermínio de delinqüentes e o caráter deliberativo das Forças Armadas são alguns dos fatores que afetam a estabilidade democrática da Venezuela. Dizendo ter escutado muitas versões contraditórias sobre os acontecimentos antes, durante e após o golpe, Méndez qualificou os resultados obtidos até agora pelas investigações a respeito como "decepcionantes". "Insistimos na necessidde de uma investigação séria, profunda e transparente e com amplo acesso, para que as vítimas possam apresentar seu testemunho".