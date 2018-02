Comissão investiga assassinato do vice-presidente afegão Homens armados com fuzis assassinaram hoje,o vice-presidente afegão Abdul Qadir, quando ele saía em um carro de um escritório ministerial no centro da capital. Qadir era um veterano pashtun e uma figura-chave nos esforços dos EUA para trazer estabilidade ao país dividido pela guerra. Os atiradores fugiram. O presidente Hamid Karzai convocou uma reunião de emergência de seu gabinete, e a polícia ergueu barreiras em ruas de toda a capital. Tropas uniformizadas com fuzis AK-47 e lançadores de granada assumiram posição na frente de ministérios. Um comunicado do governo emitido depois da reunião culpou pelo assassinato "terroristas" e afirmou que uma comissão especial havia sido formada para caçar os assassinos. Karzai irá encabeçar uma delegação governamental no funeral amanhã em Jalalabad. O governo declarou terça-feira dia de luto nacional. O ataque ocorreu por volta das 12h40 (locais) quando Qadir deixava de carro o altamente policiado Ministério de Trabalhos Públicos, que ele liderava. Os pistoleiros fizeram cerca de 40 disparos contra seu veículo, matando Qadir e seu motorista. Os atiradores, usando vestimentas tradicionais afegãs, entraram num carro branco e fugiram, informou o oficial da polícia Abdul Raouf Dad. Todos os 10 guardas de segurança uniformizados em serviço no ministério foram detidos por não terem reagido propriamente, segundo o chefe de polícia de Cabul, Din Mohammed Jurat. Karzai dirigiu-se rapidamente para o hospital militar para onde foi levado o corpo de Qadir e logo depois convocou a reunião de emergência de seu gabinete. O ministro da Agricultura Syed Hussain Anwari disse à Associated Press que durante o encontro ministerial, Karzai "expressou sua profunda tristeza pela perda de um grande patriota e herói da nação". Nenhum grupo assumiu imediatamente responsabilidade pelo ataque. O porta-voz do Ministério do Exterior, Omar Samad, classificou o assassinato de uma "ação terrorista" executada por "inimigos do Estado que são contra a paz no país". O presidente George W. Bush disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar na investigação caso Karzai peça ajuda. "Estamos mais determinados do que nunca em trazer estabilidade para o país para que o povo afegão possa ter paz e esperança", afirmou Bush em Kennebunkport, Maine. Além de Karzai, Qadir era o mais proeminente pashtun étnico no governo. Ele foi indicado como um dos três vice-presidentes no mês passado durante o grande conselho afegão, ou loya jirga, para trazer equilíbrio étnico a um governo que tem sido dominado por tajiques étnicos. Os pasthuns representam a maioria dos afegãos. Qadir também foi governador da província de Nangarhar, uma das regiões mais ricas do país devido a sua proximidade com o Paquistão e seus extensos campos de papoula, da qual se produz ópio. Moradores da capital de Nangarhar, Jalalabad, sugeriram que o crime possa estar relacionado com rivalidades pessoais, políticas e econômicas na província. Qadir foi um destacado comandante rebelde durante a guerra contra os soviéticos na década de 80. Posteriormente, ele tornou-se um dos poucos proemimnetes pashtuns a unirem-se à Aliança do Norte, dominada por tajiques e usbeques, que se aliou no ano passado aos Estados Unidos na guerra contra o Taleban. Seu irmão, Abdul Haq, foi um lendário comandante anti-soviético que foi enforcado pelos talebans em outubro quando infiltrou-se no Afeganistão para organizar uma resistência entre os pashtuns contra a milícia islâmica extremista. O assassinato de uma figura tão proeminente e poderosa ameaça provocar convulsão na estratégica região oriental no momento em que o governo Karzai se esforça para expandir sua autoridade para além da capital. Conscientes da possibilidade, um membro do Conselho de Segurança Nacional dos EUA entrou imediatamente em contato com Karzai após o assassinato, disseram autoridades americanas. O porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, condenou o crime de um "patriota afegão". O porta-voz considerou que o assassinato "não deve desviar o governo e o povo do Afeganistão do caminho da reconstrução". A história pessoal de Qadir foi rica e muitas vezes controvertida. Durante a guerra contra os soviéticos, ele pertenceu a um partido conservador, Hezb-e-Islami, cujo líder, Yunus Khalis, permitiu que combatentes da Al-Qaeda vivessem em sua fazenda durante o regime Taleban. Como governador de Nangarhar em 1996, antes do Taleban tomar o poder, Qadir deu as boas-vindas a Osama bin Laden quando o dissidente saudita chegou a Jalalabad do Sudão a convite do lugar-tenente de Qadir, Mahmood. Durante seus quatro anos como governador antes do Taleban, Qadir foi muitas vezes criticado pelo Programa de Controle de Drogas da ONU por não reprimir a plantação de papoula em Nangarhar. Qadir foi o segundo ministro assassinado desde a queda do Taleban no ano passado. Em 14 de fevereiro, o ministro do Turismo e da Aviação Civil, Abdul Rahman, foi morto no aeroporto de Cabul em circunstâncias misteriosas. Inicialmente foi dito que Rahman havia sido assassinado por uma multidão de peregrinos muçulmanos irados por não conseguirem viajar para Meca. Posteriormente, Karzai atribuiu o assassinato de Rahman a uma conspiração envolvendo membros de seus próprios serviços policial e de inteligência, motivada por questões pessoais. Entretanto, ninguém foi até agora acusado formalmente pela morte e alguns publicamente mencionados continuam no governo.