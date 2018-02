Comissão investigará se Capriles é culpado por mortes A Assembleia Nacional da Venezuela criou nesta quarta-feira uma comissão que investigará a suposta responsabilidade do líder de oposição Henrique Capriles nos protestos da semana passada. De acordo com o último balanço, divulgado pela procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, nove pessoas morreram e 78 ficaram feridas nos confrontos nas ruas do país.