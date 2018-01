Comissão paquistanesa aprova candidatura de exilado A Comissão Eleitoral do Paquistão aprovou a candidatura do primeiro-ministro deposto Nawaz Sharif às eleições parlamentares de 10 de outubro, apesar de ele estar proibido de voltar ao país. Contudo, a candidatura de Sharif necessita de uma aprovação oficial e o presidente, Pervez Musharraf, advertiu que ele será preso se tentar voltar ao Paquistão para as eleições.