Comissão para reconstrução segue sem progressos Um ano após o terremoto, a Comissão Interina de Reconstrução do Haiti (CIRH), órgão criado pela comunidade internacional juntamente com o Haiti para gerenciar a ajuda humanitária, provou-se um grande fracasso. Nos doze meses, o grupo encontrou-se apenas quatro vezes - na última, com os representantes haitianos reclamando que estavam sendo deixados de lado - e o mandato da CIRH expira em nove meses. A ideia inicial era que o órgão tivesse poder executivo para coordenar a reação à crise, centralizando as decisões. Mas o mecanismo simplesmente não emplacou e prevaleceu a lógica do "cada um por si" diante da enorme tragédia.