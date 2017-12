Comissão parlamentar canadense defende legalização da maconha Um comitê parlamentar canadense defendeu hoje a legalização da maconha em todo o país, aumentando a pressão sobre o governo para que se distancie da política de tolerância zero dos vizinhos Estados Unidos. Um documento escrito pelo Comitê sobre Drogas Ilegais do Senado recomendou que os registros para posse de maconha sejam apagados, com a adoção por parte do país de um sistema que regule a maconha da mesma forma como o álcool é regulado. O comitê também conclamou por uma ação imediata no sentido de permitir que pacientes médicos registrados legalmente tenham acesso à erva para seu tratamento. O governo aprovou no ano passado a posse, o cultivo e o consumo da droga para pacientes, mas ainda não criou uma rede de distribuição. "Não há razão para submeter os consumidores de maconha à aplicação da lei criminal", disse o senador Pierre Nolin, do Partido Conservador Progressista. "Em uma sociedade livre como a nossa, cabe aos indivíduos decidirem se querem ou não consumir maconha". O documento foi finalizado depois de vários meses de discussões, envolvendo especialistas canadenses e internacionais agências de polícia e de drogas e cidadãos comuns. Segundo as leis em vigor, a posse de maconha é ilegal no Canadá, embora a polícia geralmente ignore o uso individual. O cultivo da cannabis no Canadá se transformou em uma das principais fontes para alguns mercados norte-americanos e vários grupos de combate às drogas ao sul da fronteira reclamam que a flexibilização das leis canadenses poderia aumentar o acesso às substâncias ilegais nos Estados Unidos.