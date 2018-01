Comissão Parlamentar exige que Olmert seja investigado A Comissão Parlamentar para Assuntos de Exterior e Defesa aprovou nesta terça-feira por maioria um resolução para que o Poder Executivo, liderado por Ehud Olmert, ordene uma investigação judicial sobre sua conduta durante o recente conflito no Líbano. Oito membros da comissão, entre eles os representantes do Partido Trabalhista, que faz parte da coalizão do Governo, aprovaram esse chamado. Três membros da Comissão e seu presidente, o deputado Tsahi Hanegbi, opuseram-se à resolução, informaram fontes parlamentares. Hanegbi descreveu a votação como "patética". O líder do Partido Trabalhista e ministro da Defesa, Amir Peretz, também é a favor desse tipo de investigação independente, presidida por um juiz da Corte Suprema, contrariando uma decisão de Olmert, que ordenou uma investigação oficial, integrada por membros que ele mesmo designou. A comissão terá que investigar, além da conduta seguida por Olmert e Peretz durante o conflito de mais de 30 dias com a milícia xiita libanesa Hezbollah, os erros das autoridades militares, começando pelo chefe das Forças Armadas, o general Dan Halutz. A exigência de uma investigação foi iniciada por dois legisladores da oposição de direita, Efi Eitam, da frente da União Nacional Mafdal, e o deputado trabalhista Matan Vilnai, coronel e general na reserva das Forças Armadas, respectivamente. A investigação pode durar alguns meses, pois entre suas atribuições está a de citar supostos responsáveis por erros denunciados, entre outros, por reservistas que combateram contra o Hezbollah. As conclusões da investigação só têm um efeito de caráter "moral" e não operacional, mas, se assinalar os responsáveis, estes podem ser obrigados a renunciar. Vilnai pediu aos membros da comissão designada por Olmert que renunciem a suas funções pois, na sua opinião, o primeiro-ministro "os está utilizando" para evitar supostas responsabilizações na condução do país durante o conflito, que terminou com um cessar-fogo promovido pela ONU em 14 de agosto. Olmert e Peretz também designaram uma comissão de analistas militares formada por generais na reserva para investigar os aspectos militares, enquanto as Forças Armadas o fazem por conta própria com 50 equipes compostas por centenas de oficiais que estão examinando os erros para saná-los. A Corte Suprema deliberará no próximo domingo em torno de outro pedido, da ONG Ometz, contra a decisão de Olmert e a favor de uma investigação independente. O primeiro-ministro e os que se opõem a uma investigação independente alegam que ela se "prolongará por muito tempo e paralisará todos os sistemas, inclusive nas Forças Armadas, pois todos estarão envolvidos com seus advogados e a defesa".