Comissão quer autonomia para investigar mortes na Venezuela Em meio à repercussão das denúncias feitas pelo vice-presidente recém-designado, José Vicente Rangel, perante a Assembléia Nacional na sexta-feira - segundo as quais pelo menos 30 pessoas teriam sido executadas durante o breve golpe contra o presidente Hugo Chávez, e o mandatário continuaria correndo perigo de vida -, pareciam estancados hoje os esforços para a formação de uma Comissão da Verdade parlamentar que investigaria os atos de violência ocorridos durante o levante. Os legisladores aprovaram o estabelecimento desta comissão, que seria formada por 9 proeminentes ativistas dos direitos humanos, mas os representantes com maior credibilidade no assunto se negaram a participar do grupo. Tal participação, segundo o representante do organismo local de direitos humanos Provea, Marino Alvarado, "depende da aprovação de uma lei dando à comissão completa autonomia". A comissão teria de investigar inicialmente as 17 mortes ocorridas em 11 de abril durante os confrontos entre simpatizantes e opositores do governo, no centro de Caracas, no dia que antecedeu a tentativa golpista. Líderes opositores afirmam que alguns grupos leais a Chávez sugeriram a seus simpatizantes que disparassem contra os manifestantes desarmados que pediam a renúncia do presidente. Porta-vozes governamentais argumentam que um conjunto de conspiradores orquestrou o tiroteio para provocar um levante militar contra o presidente. A discrepância das denúncias de ambas as partes bloqueou os esforços para a formação de uma comissão imparcial. Em defesa dessa imparcialidade, a Anistia Internacional (AI) advogou em Caracas uma maior "independência" e "autonomia" para a Comissão da Verdade. Robert Konx, investigador da AI na Venezuela, defendeu a aprovação pelo Legislativo da lei que garante essa independência. Acompanham Konx nesta missão especial em Caracas dois outros representantes da AI, Susan Lee e Sergio Zamorano. A missão da AI chegou ao país na sexta-feira para entrevistar-se com os membros da comissão criada pela Assembléia para investigar os matizes políticos que cercam o golpe.