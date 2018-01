Comissão recomenda reestruturar inteligência americana Os Estados Unidos devem fazer uma reestruturação completa de seus serviços de inteligência para evitar que se cometam atentados similares aos de 11 de setembro de 2001, recomenda a comissão que investiga os ataques, segundo difundiu hoje o jornal The Washington Post. A comissão independente, encarregada de pesquisar as falhas de prevenção dos atentados de 2001 divulgará na quinta-feira seu relatório final. O jornal The Washington Post difundiu hoje algumas conclusões do relatório, ao qual teve acesso.