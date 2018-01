Comissão rejeita volta da caça comercial da baleia A Comissão Internacional da Baleia rejeitou, por 25 votos a 16, uma proposta do Japão para que fosse suspensa a proibição da caça comercial do mamífero marinho. A decisão foi tomada no quarto dos cinco dias da conferência da organização, que se realiza na cidade japonesa de Shimonoseki. "Eu esperava esse resultado. Não é a primeira vez que nossa proposta não passa", reagiu Masayuki Komatsu, um dos integrantes da representação japonesa. Na terça-feira, a Comissão havia rejeitado outra proposta do Japão, para que quatro de suas comunidades costeiras tivessem permissão de caçar até 50 baleias minke por ano em águas litorâneas. Hoje, a delegação japonesa na conferência "vingou-se", ao forçar uma votação sobre proposta semelhante que beneficiaria comunidades indígenas nos EUA e na Rússia. Os delegados norte-americanos e russos esperavam que a permissão para a caça de baleias por suas comunidades indígenas fosse renovada por consenso, mas os representantes do Japão negaram esse consenso, forçando a votação. A permissão, que era renovada a cada cinco anos desde o fim dos anos 70, acabou rejeitada por 30 votos a 14. "Este ano, a delegação dos EUA tem uma mensagem para levar para casa: acabem com a hipocrisia. Os pedidos norte-americanos por cotas de caça são um caso de dois pesos e duas medidas", disse Komatsu. O chefe da delegação dos EUA, Rolland Schmitten, se disse "extremamente desapontado" com a decisão. Os EUA queriam renovação para a permissão para que os índios makah caçassem quatro baleias cinzentas por ano e que os esquimós caçassem 56 baleias "bowhead". A Rússia queria ver renovada a permissão para que a tribo Chukotka, que vive no extremo nordeste do país, caçasse 120 baleias cinzentas por ano.