Comissão sobre 11/9 diz que Bush foi "franco e direto" Em uma nota divulgada após três horas de depoimento do presidente dos EUA, George W. Bush, e do vice Dick Cheney sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, a comissão que investiga se houve erro do governo na prevenção dos ataques diz que ambos os mandatários foram ?francos e diretos?. ?A informação que ofereceram será de grande ajuda para a comissão na elaboração de seu relatório final. Agradecemos ao presidente e ao vice-presidente pela contínua cooperação?, afirma o texto. Em entrevista concedida após o depoimento, Bush defendeu sua decisão de comparecer acompanhado de Cheney - segundo críticos, o depoimento conjunto serviria para evitar contradições que surgiriam se ambos falassem em oportunidades diferentes. ?Se tivéssemos algo a esconder, não teríamos comparecido?, disse Bush.