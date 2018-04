Comissão sobre BC argentino convoca autoridades A comissão que analisa a exoneração do presidente do Banco Central da Argentina, Martín Redrado, convocou o ministro de Economia, Amado Boudou, e o presidente interino da autoridade monetária, Miguel Pesce, além do procurador do Tesouro, Osvaldo Guglielmino, para prestarem depoimento hoje, a partir das 15 horas (horário de Brasília). Redrado também foi convocado, mas para uma audiência que será realizada amanhã, às 18 horas. O anúncio foi feito por um dos três integrantes da comissão, o deputado Gustavo Marconato (governista). Depois destas audiências, a comissão pretende emitir uma recomendação sobre a permanência ou não de Redrado na presidência do BC.