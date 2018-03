Comissão tenta visitar brasileiros sitiados em Israel Uma comissão de brasileiros do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial viajou para Israel para pedir a paz a judeus e palestinos. O desembarque em Tel Aviv de Ronaldo Zulke, deputado estadual pelo PT no Rio Grande do Sul, José Arbex Júnior, jornalista da revista Caros Amigos, e Guinter Suess, padre católico, está previsto para a madrugada de quinta-feira. A programação não foi divulgada, mas uma fonte do MST informou que os três tentarão oferecer solidariedade ao jornalista israelense Sérgio Yahni, que também participa do Comitê do Fórum Social e está preso por se recusar a servir o Exército em missões nos territórios palestinos ocupados. Os brasileiros também querem falar com o frade franciscano catarinense que está no interior da Basílica da Natividade, em Belém, e com o agricultor Mário Lill, do MST, que está confinado no bunker de Yasser Arafat, em Ramallah.