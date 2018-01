Comissão vai investigar falhas de inteligência dos EUA O governo dos Estados Unidos e líderes democratas e republicanos no Congresso negociam os detalhes da criação de uma comissão independente para investigar falhas no setor de inteligência, antes a invasão do Iraque, na coleta de informações sobre as supostas armas de destruição em massa do país. Segundo um congressista democrata, o inquérito avaliará também se funcionários norte-americanos usaram de forma inadequada os dados recolhidos pelo serviço secreto. Apesar de ter deixado claro anteriormente sua oposição a uma investigação independente, o presidente George W. Bush está sob forte pressão tanto dos democratas como dos republicanos, uma vez que nenhuma arma química e biológica foi encontrada até agora no Iraque. A alegação de que o regime de Saddam Hussein possuía tal arsenal foi a principal justificativa de Bush para a guerra.