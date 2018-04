Comissária de Direitos Humanos da ONU planeja deixar cargo A alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Louise Arbour, planeja anunciar na semana que vem que não pretende permanecer no cargo por mais um mandato, informaram nesta quarta-feira fontes diplomáticas. Seu atual mandato, de quatro anos de duração, se encerra em 30 de junho. O cargo de alto comissário, criado em 1994, é crucial para a credibilidade da ONU como protetora dos direitos humanos no mundo. Seu titular tem relativa liberdade para prestar declarações sobre situações que afetam os direitos humanos no planeta. Embora Arbour, de 61 anos, tenha aborrecido vários países com seus comentários, incluindo os Estados Unidos, alguns Estados árabes e Israel, diplomatas dizem ser improvável que ela tenha decidido se afastar por causa das críticas. Uma fonte observou que ela estaria pensando em assumir um cargo político no Canadá. O escritório de Arbour em Genebra não comentou a informação. Arbour era conhecida anteriormente por seu papel como promotora-chefe do tribunal da ONU que julgou os crimes de guerra cometidos nas guerras dos Bálcãs, nos anos 1990, e no genocídio de Ruanda, em 1994.