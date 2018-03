Comissário da Scotland Yard entrega cargo em Londres O comissário da Polícia Metropolitana de Londres, mais conhecida como Scotland Yard, Ian Blair, anunciou hoje sua renúncia ao cargo. Blair comandou a investigação dos atentados contra o sistema de transporte público da capital britânica que provocaram a morte de 52 pessoas. Duas semanas depois, o brasileiro Jean Charles de Menezes foi assassinado por policiais no metrô londrino depois de aparentemente ter sido confundido com um "terrorista". No posto desde em fevereiro de 2005, Blair anunciou sua decisão por considerar que não conta com o apoio do novo prefeito de Londres, Boris Johnson, para continuar no cargo. De acordo com Blair, Johnson deixou claro numa reunião no início da semana que acreditava que a Scotland Yard precisava de um novo comando. Originalmente, o mandato de Blair expiraria somente em 2010.