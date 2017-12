Comissário de NY proíbe patrulhas armadas de judeus O comissário de polícia de Nova York, Ray Kelly, disse hoje que a cidade não precisa de bandos de cidadãos armados para proteger seus bairros, rejeitando, desta forma, uma proposta feita por um grupo judeu de iniciar o trabalho de patrulhas na próxima semana. "O departamento não tolerará qualquer pessoa brandindo armas sob o pretexto de proteger outras", afirmou Kelly. "Qualquer pessoa que for pega patrulhando as ruas com arma será detida". No domingo, o rabino Yakove Lloyd, presidente do ultradireitista Grupo de Defesa Judeu, propôs as patrulhas armadas, citando comentários de um suposto terrorista feitos ao programa "60 Minutos", da rede de televisão CBS, sobre o planejamento de atentados em alguns bairros de Nova York. Lloyd, por sua vez, desafiou a ordem do comissário. "O que o comissário de polícia não entende é que, não importa o que ele diz...aqueles que têm o direito legal de portar armas, podem portar armas", disse.