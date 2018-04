Comissões aceleram arrecadação milionária

Entre os dados registrados está o do Super-PAC do comediante Stephen Colbert, o "Americanos para um Melhor Amanhã, Amanhã", que arrecadou US$ 1 milhão. Colbert lançou sua pré-candidatura à presidência pelo Partido Republicano como meio de parodiar a campanha eleitoral deste ano. Criou e registrou o Super-PAC, cuja gerência passou ao colega humorista Joe Stewart. Mas, como se vê no seu programa na TV, o Super-PAC investe em contrapropaganda, denunciando falhas e gafes do candidato.

Longe das piadas, o American Crossroads, organizado por Karl Rove, ex-conselheiro de George W. Bush na Casa Branca, arrecadou US$ 51 milhões no ano passado para financiar sua estratégia de derrotar o presidente dos EUA, Barack Obama, em novembro, e eleger deputados federais, senadores e governadores republicanos.

Entre os pré-candidatos republicanos à Casa Branca, Newt Gingrich foi favorecido por US$ 10 milhões depositados no último trimestre de 2011 no Winning Our Future, o Super-PAC que financia propagandas contra seu principal adversário nessa disputa, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney. Outros US$ 5 milhões caíram nesse caixa em janeiro. O Restore Our Future, Super-PAC de Romney, angariou US$ 24 milhões no quarto trimestre e virou o ano com US$ 19 milhões. / D.C.M.