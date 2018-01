Comitê abre investigação sobre blecaute nos EUA O Comitê de Comércio e Energia da Câmara dos Representantes (semelhante à Câmara dos Deputados brasileira) abriu nesta sexta-feira uma investigação sobre o blecaute que atingiu grandes porções da região do meio-oeste dos EUA e correspondente costa leste. O presidente do comitê, Billy Tauzin, disse que as investigações serão iniciadas com a coleta de informações sobre o apagão, o qual observadores descrevem como o pior desde 1965. O Comitê convidará o Secretário de Energia, o presidente da Comissão Nacional Regulatória de Energia, o governador do Estado de Nova York e o prefeito de Nova York para depor sobre o caso. O NERC, conselho que monitora a credibilidade da energia elétrica na América do Norte, previu que o veredito final sobre a causa do blecaute deve levar meses.