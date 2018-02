Comitê avalia se retenção de papéis pelo governo americano foi ilegal A comissão federal que investiga os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos vai determinar esta semana se os milhares de documentos secretos sobre contraterrorismo do governo Bill Clinton foram retidos ilegalmente pelos assessores do presidente George W. Bush. A administração Bush só entregou os papéis à comissão na sexta-feira, depois de o assessor jurídico de Clinton, Bruce Lindsey, ter revelado que os altos funcionários não haviam apresentado todo o material que fora solicitado. A Casa Branca alegou que os documentos que estavam retidos eram duplicatas ou altamente secretos. Enquanto isso, o comitê de reeleição de Bush informou ter arrecadado mais de US$ 182 milhões - mais que qualquer campanha na história do país -, consolidando boa vantagem sobre John Kerry, o candidato democrata. Kerry teria reunido cerca de um terço desse valor.