Comitê critica política de Israel para jornalistas O Comitê de Proteção aos Jornalistas, baseado em Nova York, uniu-se a um crescente coro de grupos criticando a política de Israel de expulsar jornalistas das cidade ocupados da Cisjordânia. O grupo também acusou tropas israelenses de dispararem contra repórteres. A organização emitiu um comunicado afirmando que enviou uma carta ao primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, protestando contra tentativas dos militares de impedir que repórteres cubram os acontecimentos em Belém, Ramallah e Qalqiliya. A Federação Internacional dos Jornalistas, baseada em Bruxelas e a Associação da Imprensa Estrangeira em Israel também protestaram contra a política do Estado judeu. O Comitê de Proteção aos Jornalistas também acusou Israel de atacar repórteres. O grupo afirmou que na segunda-feira tropas israelenses dispararam contra um carro blindado usado pela correspondente da NBC Dana Lewis e sua equipe de duas pessoas. O carro tinha claras marcas de imprensa, segundo o grupo. Ninguém ficou ferido no incidente. A organização também denunciou que a repórter da BBC Orla Guerin e sua equipe de tevê ficaram sob fogo israelense quando cobriam um protesto pacífico em Belém. A jornalista e sua equipe não foram atingidos, mas seis pacifistas ficaram feridos. O Exército de Israel não comentou imediatamente hoje as acusações.