Comitê de Kerry recebe pacote com pó branco A polícia lacrou o prédio de escritórios que abriga a sede do comitê eleitoral do senador John Kerry, que disputa a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Um pacote contendo pó branco não-identificado foi aberto por um funcionário. Kerry e seu vice, John Edwards, estavam em campanha, a centenas de quilômetros do local. ?Um envelope foi aberto e pó branco caiu de dentro?, disse a porta-voz Debra DeShong. ?Sob recomendação do Serviço Secreto, entramos em contato com a polícia, que está investigando?.