Comitê detecta falhas da inteligência dos EUA Os órgãos norte-americanos de inteligência e de segurança não utilizaram adequadamente as redes tradicionais de espionagem nem as tecnologias avançadas para infiltrar-se na rede terrorista de Osama bin Laden, a Al-Qaeda, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira por uma subcomissão no comitê de inteligência da Câmara de Representantes. Na sua revisão das falhas de inteligência antes dos atentados de 11 de setembro nos EUA, os parlamentares detectaram uma série de falhas da CIA (Agência Central de Inteligência), FBI (polícia federal) e a Agência Nacional de Segurança (NSA), mas não recomendaram ações disciplinares. As principais conclusões foram: a CIA não pôs ênfase nas atividades tradicionais de espionagem, nem fez o suficiente para alertar as outras agências sobre suspeitos de terrorismo; a CIA tinha restrições legais para recrutar informantes envolvidos em atividades proibidas; a organização descentralizada do FBI prejudicou os esforços antiterrorismo; a NSA precisa de mais tecnologia. Para o chefe da equipe avaliadora, o republicano Saxby Chambliss, não há garantia de que se poderia ter evitado os ataques. O informe também culpa o Congresso por não ter dado às agências de inteligência recursos suficientes para o combate ao terrorismo. Com o relatório foi difundido um resumo do relatório secreto de 140 páginas apresentado pela CIA, FBI e NSA aos líderes da Câmara.