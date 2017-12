Comitê diz que segurança da ONU no Iraque foi negligente Um comitê independente acusa, em relatório, a ONU de ter cometido graves falhas de segurança que puseram centenas de funcionários das Nações Unidas em grande perigo e causaram baixas desnecessárias quando a sede da organização em Bagdá sofreu um atentado terrorista, em 19 de agosto. O texto cita violações amplas dos próprios procedimentos de segurança definidos pela ONU, avaliação incorreta dos novos perigos surgidos após a invasão do Iraque e um tratamento negligente das questões de segurança pelos altos funcionários da instituição. O relatório, porém, não acusa indivíduos. ?O fracasso da ONU em cumprir seus próprios regulamentos e diretrizes de segurança deixou a organização, seus funcionários e instalações abertos e vulneráveis ao tipo de ataque? ocorrido em 19 de agosto, afirma o relatório. Foi nesse ataque que morreu o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. O relatório afirma que a alta administração da ONU em Bagdá pediu, diversas vezes, que as forças da coalizão que ocupa o país desmantelassem suas posições a equipamentos das vizinhanças do hotel onde ficava a sede. O texto foi elaborado por um comitê liderado pelo ex-presidente da Finlândia, Martti Ahtisaari, a pedido do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, após pressões do Sindicato dos Funcionários das Nações Unidas.