Comitê do senado americano aprova Mike Pompeo como Secretário de Estado

WASHINGTON – Após uma votação apertada, o Comitê de Assuntos Estrangeiros do Senado americano aprovou a indicação do ex-diretor da CIA, Mike Pompeo, para o cargo de Secretário de Estado. A resistência ao nome de Pompeo sinalizou a dificuldade que a Casa Branca poderá enfrentar em futuras nomeações.

A votação no comitê foi decidida por um voto: do senador Rand Paul, republicano conservador do Kentucky, que mudou de ideia no último minuto após conversar com o presidente, Donald Trump. Ao todo, foram onze votos a favor da nomeação, nove contra e uma abstenção.

A vitória garantiu que Pompeo e a Casa Branca não passassem por uma humilhação histórica. Segundo o gabinete da história do Senado, não há registros de algum indicado ao cargo de Secretário de Estado, responsável pela chancelaria do país, que tenha sido rejeitado pelo comitê.

Indicado por Trump após a demissão de Rex Tillerson no fim de março, Pompeo será responsável pela mediação na cúpula histórica entre Estados Unidos e Coreia do Norte, prevista para o fim de maio ou início de junho. O próprio ex-diretor da CIA já foi a Pyongyang se encontrar com Kim Jong-um na Páscoa.

Após a aprovação no Comitê de Assuntos Estrangeiros, Pompeo enfrentará a aprovação de todo o plenário da Câmara Alta americana nesta semana. As expectativas apontam para um apoio unânime de senadores republicanos e resistência dos democratas.

Nessa segunda-feira, o presidente americano Donald Trump chamou a oposição de “obstrucionistas” por “maximizar o tempo de aprovação” dos nomeados pela Casa Branca e indicou que o senado “precisa de mais republicanos”.

Hard to believe Obstructionists May vote against Mike Pompeo for Secretary of State. The Dems will not approve hundreds of good people, including the Ambassador to Germany. They are maxing out the time on approval process for all, never happened before. Need more Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2018