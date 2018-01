Comitê do Senado do Canadá recomenda descriminação da maconha Um comitê do Senado canadense recomendou, nesta quinta-feira, a descriminação da maconha no país, afirmando que não há evidência científica para classificá-la como droga pesada. A recomendação foi dada preliminarmente depois de mais de um ano de estudos. Segundo o comitê, o resultado final do relatório será conhecido apenas depois de uma ampla discussão pública sobre o assunto. De acordo com o presidente do comitê, senador Pierre Claude Nolin, cerca de um terço dos canadenses entre 15 e 24 anos usou maconha no ano passado. A maconha, segundo ele, deveria ser tratada mais como "o álcool ou o tabaco do que como droga pesada".