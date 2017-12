Comitê do Senado intima ex-chefe da Enron O Comitê de Comércio do Senado dos Estados Unidos votou por unanimidade uma intimação para o ex-executivo-chefe da Enron Kenneth Lay, que ontem se recusou a prestar depoimento. Os membros do Comitê concordam que o depoimento de Lay é essencial para investigar o colapso financeiro da Enron, mas eles também expressaram dúvidas sobre se Lay irá responder as perguntas, mesmo se ele for obrigado a comparecer diante do Congresso. O senador democrata John Breaux disse que Lay certamente irá invocar a 5ª emenda, o direito de não se incriminar.